Щедрина Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Кузнецова Александра Степановна
Отец ребёнка: Кузнецов Степан Спиридонович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Кузнецова Прасковья Степановна
Отец ребёнка: Кузнецов Степан Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно