Щедрина Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щедрина Татьяна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кузнецова Александра Степановна

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Спиридонович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Кузнецова Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Кузнецов Степан Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Степан Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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