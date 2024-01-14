Ваврин Франц Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаврин Франц Иванович

Ваврин Франц Иванович

avatar

Место рождения

Новгородковка

Дата рождения

1899

Дата смерти

21.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Ваврин Иван

Мать: Ваврина (Погорская) Мария Ивановна

В 20-х годах работал "Молочарсою" переправляли скотину заказчикам. В 28-29-х годах работал председателем колхоза "Прукопник". Был расстрелян за спрятанную кукурузы.
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ваврина Эмила Францовна

Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна

Девочка родилась с "волчей пастью" или "заячьей губой"
Рождение ребёнка
13.02.1923

Дочь: Прибыл (Ваврина) Ярмила Францовна

Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна

Ориентировочная дата рождения (настоящая) перед Рождиством 1922. Работала дояркой, помогала своей маме в колхозе с 1937. Во время начала войны погнала стадо коров в сторону Ставропольского края (на Ка... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1924

Дочь: Безродная (Ваврина) Агнесса Францовна

Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ваврина Мария Францовна

Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна

Рождение ребёнка
20.12.1928

Дочь: Вагнер (Ваврина) Надежда Францовна

Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Ваврин Иван Францович

Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна

Никто точно не знает ничего о этом ребенка. Информация от Вавриной Агнессы
Смерть
21.01.1933

Мы используем куки для улучшения работы сайта.