Ваврин Франц Иванович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти21.01.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Ваврин Иван
В 20-х годах работал "Молочарсою" переправляли скотину заказчикам. В 28-29-х годах работал председателем колхоза "Прукопник". Был расстрелян за спрятанную кукурузы.
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ваврина Эмила Францовна
Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна
Девочка родилась с "волчей пастью" или "заячьей губой"
Рождение ребёнка
13.02.1923
Дочь: Прибыл (Ваврина) Ярмила Францовна
Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна
Ориентировочная дата рождения (настоящая) перед Рождиством 1922. Работала дояркой, помогала своей маме в колхозе с 1937. Во время начала войны погнала стадо коров в сторону Ставропольского края (на Ка... Показать все
Рождение ребёнка
17.12.1924
Дочь: Безродная (Ваврина) Агнесса Францовна
Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ваврина Мария Францовна
Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1928
Дочь: Вагнер (Ваврина) Надежда Францовна
Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Ваврина (Рыбка) Агнесса (Анешка) Ивановна
Никто точно не знает ничего о этом ребенка. Информация от Вавриной Агнессы
Смерть
21.01.1933