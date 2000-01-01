Родионова Ефимия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1920
Сын: Родионов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Родионов Иван Александрович
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Томска.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно