Усирков Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Усирков Сергей Игнатьевич
Мать: Усиркова Фекла
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Усиркова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Гудёнин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Гудёнин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Гудёнина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Гудёнин Никонор Николаевич
Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно