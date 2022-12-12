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Усирков Николай Сергеевич

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Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Усирков Сергей Игнатьевич

Мать: Усиркова Фекла

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Усиркова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гудёнин Илья Николаевич

Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Гудёнин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Гудёнин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гудёнина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Гудёнин Никонор Николаевич

Мать ребёнка: Усиркова Татьяна Ивановна

Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усиркова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усиркова Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Мясниково, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
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