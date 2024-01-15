Акулина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти02.02.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Груздев Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анна Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
30.08.1826
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
27.12.1829
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Рождение ребёнка
20.12.1834
Дочь: Настасья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Григорьев
Смерть
02.02.1835
Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область