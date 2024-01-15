Акулина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Дмитриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

02.02.1835

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Груздев Пётр Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анна Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
30.08.1826

Сын: Груздев Семён Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
27.12.1829

Сын: Груздев Маркел Андреев

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
20.12.1834

Дочь: Настасья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Григорьев

Хрустово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Григорьев

Смерть
02.02.1835
Волково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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