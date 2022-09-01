Федина Устинья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина Устинья Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.2022

Пол

Женский

Отец

Около 1979 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.2022

Отец: Федин Андрей Викторович

Мать: Щеголенкова Анастасия Евгеньевна

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