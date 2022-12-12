Ашмарина (Казачкова) Надежда Никитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашмарина (Казачкова) Надежда Никитовна

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Место рождения

Могилёвский район Белоруссия

Дата рождения

08.03.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928

Отец: Казачков Никита

Мать: Казачкова Мария

Могилёвский район Белоруссия
Бракосочетание
1948

Муж: Ашмарин Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
03.06.1951

Сын: Ашмарин Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Ашмарин Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
09.07.1954

Сын: Ашмарин Виктор Евгеньевич

Отец ребёнка: Ашмарин Евгений Николаевич

Калья, Североуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1958

Дочь: Шумина Людмила Евгеньевна

Отец ребёнка: Ашмарин Евгений Николаевич

Калья, Североуральский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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