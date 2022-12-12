Ашмарина (Казачкова) Надежда Никитовна
Место рожденияМогилёвский район Белоруссия
Дата рождения08.03.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1928
Отец: Казачков Никита
Мать: Казачкова Мария
Могилёвский район Белоруссия
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
03.06.1951
Сын: Ашмарин Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Ашмарин Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
09.07.1954
Сын: Ашмарин Виктор Евгеньевич
Отец ребёнка: Ашмарин Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
14.06.1958
Дочь: Шумина Людмила Евгеньевна
Отец ребёнка: Ашмарин Евгений Николаевич
Смерть
Неизвестно