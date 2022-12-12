Бубнов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно