Жукова (Кровлина) Серафима Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Кровлина) Серафима Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1907

Дата смерти

14.03.2002

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1907

Отец: Кровлин Павел Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Жуков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Жуков Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
31.01.1947

Сын: Жуков Александр Ефимович

Отец ребёнка: Жуков Ефим Яковлевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жукова Дина Ефимовна

Отец ребёнка: Жуков Ефим Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жуков Ефим Яковлевич

Смерть
14.03.2002
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