Жукова (Кровлина) Серафима Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1907
Дата смерти14.03.2002
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1907
Отец: Кровлин Павел Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Жуков Ефим Яковлевич
Рождение ребёнка
31.01.1947
Отец ребёнка: Жуков Ефим Яковлевич
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жукова Дина Ефимовна
Отец ребёнка: Жуков Ефим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жуков Ефим Яковлевич
Смерть
14.03.2002