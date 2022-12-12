Ермолаенко Степан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаенко Степан Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1937

Сын: Ермолаенко Владимир Степанович

Мать ребёнка: Омельченко Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаенко Николай Степанович

Мать ребёнка: Омельченко Клавдия Андреевна

Смерть
Около 1943
Добромино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
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