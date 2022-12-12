Ермолаенко Степан Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1937
Сын: Ермолаенко Владимир Степанович
Мать ребёнка: Омельченко Клавдия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаенко Николай Степанович
Мать ребёнка: Омельченко Клавдия Андреевна
Смерть
Около 1943
Добромино, Глинковский муниципальный район, Смоленская область