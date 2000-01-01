Рекшинский Василий Семёнович
Место рожденияг. Семенов, Нижегородская губерния
Дата рождения23.11.1903
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1903
г. Семенов, Нижегородская губерния
Место жительства
С 1903 по 1924
Бракосочетание
1938
г. Донецк
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рекшинская Анна Александровна
Донецк
Работа или профессия
С 1939 по 1945
Донецкий политехнический институт
доцент, зав.кафедрой сопротивления материалов
Работа или профессия
С 1948 по 1967
Донецкий политехнический институт
доцент, зав.кафедрой сопротивления материалов
Образование
Неизвестно
Горьковский строительный институт
высшее
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Горьковский автозавод
прораб
Работа или профессия
Неизвестно
Донецкий политехнический институт
доцент
Образование
Неизвестно
Москва
аспирантура
Образование
Неизвестно
Семеновская гимназия
среднее
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Донецкий политехнический институт
зав.кафедрой сопротивления материалов
Смерть
1979
г. Донецк