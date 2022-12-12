Балдина (Тиякова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина (Тиякова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1898
Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Березкина Антонина Петровна

Отец ребёнка: Крупенин Петр

Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
До 1924

Муж: Крупенин Петр

Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1925

Муж: скрыто настройками приватности

Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.09.1928

Сын: Болдин Николай Васильевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Брячково, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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