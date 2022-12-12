Балдина (Тиякова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1898
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Березкина Антонина Петровна
Отец ребёнка: Крупенин Петр
Бракосочетание
До 1924
Муж: Крупенин Петр
Бракосочетание
Около 1925
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1928
Сын: Болдин Николай Васильевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно