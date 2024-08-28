Иван Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1678 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1708

Отец: не указан

Мать: Евдокия Ивановна

Упоминание
Около 1719
Подлесное, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 129 лист. Деревня Подлесное. Афанасий и Иван Дмитриевичи. Афанасию, 41 год, Ивану, 37 лет. У Афанасия жена Евдокия Ивановна, 41 год. У них сын Степан, 1,5 года. У него Пасынок Иван Игна... Показать все
Смерть
После 1719

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