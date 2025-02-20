Лебедев Петр Федорович 20.06.1902 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Лебедев Петр Федорович

Автор
ИИ
Иванова И.

мужской, родился 20.06.1902 ст., Захарино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

умер 07.09.1902 ст., Захарино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Мать
Екатерина ИвановнаВычислено 1873 ст. г.р.
Отец
Лебедев Федор Николаевич03.07.1867 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902 ст.

Отец: Лебедев Федор Николаевич

Мать: Екатерина Ивановна

Захарино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Место жительства
Неизвестно
Захарино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Крещение
21.06.1902 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Восприемники: Алексей Иванович Макаров, Анастасия Николаевна Лебедева

Смерть
07.09.1902 ст.
Захарино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Причина смерти: неизвестно

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