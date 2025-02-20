Лебедев Петр Федорович
мужской, родился 20.06.1902 ст., Захарино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
умер 07.09.1902 ст., Захарино, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
МатьЕкатерина ИвановнаВычислено 1873 ст. г.р.
ОтецЛебедев Федор Николаевич03.07.1867 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1902 ст.
Отец: Лебедев Федор Николаевич
Мать: Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
21.06.1902 ст.
Селезениха, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.09.1902 ст.