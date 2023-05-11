Волчок Владимир Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1976
Дочь: Кокшарова (Волчок) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область