Волчок Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчок Владимир Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1976

Дочь: Кокшарова (Волчок) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область

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