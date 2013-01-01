Борков Вениамин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2013
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Борков Василий Андреевич
Мать: Боркова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Сын: Борков Валерий Вениаминович
Мать ребёнка: Боркова Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
22.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Боркова Олимпиада Ивановна
Богородск
Смерть
2013
Богородск, Нижегородская обл.