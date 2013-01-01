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Борков Вениамин Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Мать

1896 г.р.

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Борков Василий Андреевич

Мать: Боркова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Сын: Борков Валерий Вениаминович

Мать ребёнка: Боркова Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
22.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Боркова Олимпиада Ивановна

Богородск
Смерть
2013
Богородск, Нижегородская обл.
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