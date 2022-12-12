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Казаков АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

30.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.2011

Дочь: Казакова АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА

Мать ребёнка: Казакова МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.05.2013

Сын: Казаков НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Казакова МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакова МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА

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