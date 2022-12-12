Казаков АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Место рождения
Дата рождения30.04.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.2011
Дочь: Казакова АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА
Мать ребёнка: Казакова МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Рождение ребёнка
22.05.2013
Сын: Казаков НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Казакова МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно