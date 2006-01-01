Наумова (Камаева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Камаева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Наумов Дмитрий Александр

Отец ребёнка: Наумов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Отец ребёнка: Наумов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Александр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наумов Александр Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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