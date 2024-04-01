(Кайзер) Ирина Рональдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кайзер) Ирина Рональдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кайзер Рональд Леонгардович

Мать: Райсих (Кайзер) Лилия Леопольдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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