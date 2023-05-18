Михаил Андреев
Место рождения
Дата рожденияДо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
02.07.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.01.1911 Вишнякова, Первитинской волости Николай Максимович Архаров Вишнякова, Первитинской волости отец Максим Матвеевич... Показать все
Смерть
Неизвестно