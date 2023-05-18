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Михаил Андреев

Место рождения

Андриянково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Андриянково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Восприемник
02.07.1911 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.01.1911 Вишнякова, Первитинской волости Николай Максимович Архаров Вишнякова, Первитинской волости отец Максим Матвеевич... Показать все
Смерть
Неизвестно

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