Махалёва Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Махалёв Максим Федосеев
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Махалёв Максим Федосеев
Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
После 1710