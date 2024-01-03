Махалёва Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махалёва Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Максим Федосеев

Рождение ребёнка
1714

Сын: Махалёв Павел Максимов

Отец ребёнка: Махалёв Максим Федосеев

Рождение ребёнка
1730

Сын: Махалёв Логин Максимов

Отец ребёнка: Махалёв Максим Федосеев

Заозерная, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Смерть
После 1710

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