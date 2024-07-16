Волоцкая Наталия Павловна Около 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волоцкая Наталия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Около 1939

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкий Константин

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Рождение ребёнка
11.07.1878

Дочь: Переборова (Волоцкая) Ольга Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.08.1880

Сын: Волоцкий Евграф Ксенофонтович

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Рождение ребёнка
04.10.1884

Сын: Волоцкий Сергей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Рождение ребёнка
23.11.1889

Дочь: Архангельская (Волоцкая) Августа Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Зябликова (Волоцкая) Анфиса Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.09.1894

Сын: Волоцкий Иван Ксенофонтович

Отец ребёнка: Волоцкий Ксенофонт Евграфович

Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Около 1939
Васильевское, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

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