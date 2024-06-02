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Антонов Ефим Антонович

Место рождения

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.10.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1878

Отец: Антонов Антон Григорьевич

Мать: (Ефремовна) Степанида Ефимовна/Ефремовна

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Уфимия Или Ульяна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Антонов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Антонова Уфимия Или Ульяна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Трофимова (Антонова) Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Антонова Уфимия Или Ульяна

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910

Сын: Антонов Николай Ефимович

Мать ребёнка: Антонова Уфимия Или Ульяна

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1913

Сын: Антонов Александр Ефимович

Мать ребёнка: Антонова Уфимия Или Ульяна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Анастасия

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Анастасия

Рождение ребёнка
25.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонова Анастасия

Старое Шаймурзино, Дрожжановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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