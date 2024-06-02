Антонов Ефим Антонович
Место рождения
Дата рождения08.10.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1878
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонова Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Антонова Уфимия Или Ульяна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Трофимова (Антонова) Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Антонова Уфимия Или Ульяна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Антонова Уфимия Или Ульяна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Антонов Александр Ефимович
Мать ребёнка: Антонова Уфимия Или Ульяна
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
25.06.1929
Смерть
Неизвестно