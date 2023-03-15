Нестеренко Яков Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: Нестеренко Евдокия Павловна

Смерть
1917
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