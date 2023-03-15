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Нестеренко Яков Петрович
Нестеренко Яков Петрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Дата смерти
1917
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Нестеренко Евдокия Павловна
1880 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать:
Нестеренко Евдокия Павловна
Смерть
1917
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