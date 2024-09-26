Рябчинская Харитина Леонтиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1896
Дочь: (Рябчинская) Мария Никифорова
Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов
Рождение ребёнка
20.12.1898
Сын: Рябчинский Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов
Рождение ребёнка
07.07.1901
Дочь: (Рябчинская) Александра Никифорова
Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов
Рождение ребёнка
30.01.1905
Дочь: (Рябчинская) Анна Никифорова
Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов
Рождение ребёнка
12.05.1908
Сын: Рябчинский Георгий Никифорович
Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов
Рождение ребёнка
02.06.1909
Сын: Рябчинский Пётр Никифоров
Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов
Рождение ребёнка
20.05.1911
Дочь: (Рябчинская) Елена Никифорова
Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов
Рождение ребёнка
26.02.1913
Дочь: (Рябчинская) Евдокия Никифорова
Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов
Рождение ребёнка
24.07.1915
Сын: Рябчинский Иван Никифорович
Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов
Смерть
Неизвестно