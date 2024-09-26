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Рябчинская Харитина Леонтиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябчинский Никифор Иванов

Рождение ребёнка
09.08.1896

Дочь: (Рябчинская) Мария Никифорова

Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов

Рождение ребёнка
20.12.1898

Сын: Рябчинский Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов

Рождение ребёнка
07.07.1901

Дочь: (Рябчинская) Александра Никифорова

Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов

Рождение ребёнка
30.01.1905

Дочь: (Рябчинская) Анна Никифорова

Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов

Рождение ребёнка
12.05.1908

Сын: Рябчинский Георгий Никифорович

Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов

Рождение ребёнка
02.06.1909

Сын: Рябчинский Пётр Никифоров

Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов

Рождение ребёнка
20.05.1911

Дочь: (Рябчинская) Елена Никифорова

Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов

Рождение ребёнка
26.02.1913

Дочь: (Рябчинская) Евдокия Никифорова

Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов

Рождение ребёнка
24.07.1915

Сын: Рябчинский Иван Никифорович

Отец ребёнка: Рябчинский Никифор Иванов

Смерть
Неизвестно

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