Дымчакова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1914
Сын: Дымчаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Дымчаков Иван Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1917
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Дымчаков Иван Андреевич
д.Ключищи
Рождение ребёнка
26.09.1922
Сын: Дымчаков Константин Иванович
Отец ребёнка: Дымчаков Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно