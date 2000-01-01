Дымчакова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дымчакова Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1914

Сын: Дымчаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Дымчаков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
16.01.1917

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Дымчаков Иван Андреевич

д.Ключищи
Рождение ребёнка
26.09.1922

Сын: Дымчаков Константин Иванович

Отец ребёнка: Дымчаков Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дымчаков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
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