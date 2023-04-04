Шик Владимир (Вольф) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШик Владимир (Вольф)

Шик Владимир (Вольф)

Место рождения

Шклов, Шкловский район, Могилёвская область

Дата рождения

26.02.1861

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1861

Отец: Шик Мирон

Мать: не указана

Шклов, Шкловский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шик Лев

Мать ребёнка: Шик (Егер) Гизелла

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шик) Елена

Мать ребёнка: Шик (Егер) Гизелла

Работа или профессия
Неизвестно
московский III гильдии купец
Место жительства
Неизвестно
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.07.1887

Сын: Шик Михаил (Юлий Михаил)

Мать ребёнка: Шик (Егер) Гизелла

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.