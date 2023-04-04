Шик Владимир (Вольф)
Место рождения
Дата рождения26.02.1861
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шик Лев
Мать ребёнка: Шик (Егер) Гизелла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шик) Елена
Мать ребёнка: Шик (Егер) Гизелла
Работа или профессия
Неизвестно
московский III гильдии купец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1887
Мать ребёнка: Шик (Егер) Гизелла
Смерть
1938
Похороны
Неизвестно