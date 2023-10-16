Смирнов Сергей Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Смирнов Захар
Рождение ребёнка
13.10.1928
Сын: Смирнов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Смирнова Матрена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумилова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Смирнова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Матрена
Смерть
1962
Похоронен на кладбище с.Хмелевицы