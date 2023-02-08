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Шилов Николай Иванович

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Место рождения

Бийск, город Бийск, Алтайский край

Дата рождения

1883

Дата смерти

20.11.1958

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шилова (Нохрина) Евдокия Анисимовна

Рождение ребёнка
07.09.1930

Дочь: Михеева (Шилова) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Шилова (Нохрина) Евдокия Анисимовна

Смерть
20.11.1958
Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Сибирский край
Причина смерти: Сердечная недостаточность

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