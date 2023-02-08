Шилов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти20.11.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1930
Дочь: Михеева (Шилова) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Шилова (Нохрина) Евдокия Анисимовна
Смерть
20.11.1958
Усть-Калтанский, Кузнецкий округ, Сибирский край
Причина смерти: Сердечная недостаточность