Девятов Аким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1797
Дочь: Тихонова Агафья Акимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Сын: Немнонов (девятов) Николай Акимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1802
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Трутнев (девятов) Андрей Акимов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно