Алексей Иванович
мужской, родился 15.03.1868, Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
умер Неизвестно
Супруги
Параскева Васильевна1866 г.р.
(Брызгалова) Евдокия Васильевна1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1868
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1889
Жена: Параскева Васильевна
Бракосочетание
12.05.1891
Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно