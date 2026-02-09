Алексей Иванович 15.03.1868 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексей Иванович

Автор
IH
HMH I.

мужской, родился 15.03.1868, Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

умер Неизвестно

Супруги
Параскева Васильевна1866 г.р.
(Брызгалова) Евдокия Васильевна1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1868

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Около 1889

Жена: Параскева Васильевна

Бракосочетание
12.05.1891

Жена: (Брызгалова) Евдокия Васильевна

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

1891 ему 22 г., ей 18. Воспреемники по жениху: крестьянин дер. Кряжи Степан Андреевич Неяглов и Иван Васильевич Сметанин; Воспреемники по невесте: крестьянин дер. Чулково Тимофей [Львович] Леваков и Андрей Александрович Богатов. Ф. 590. Оп. 4. Д. 84. Стр. 338 об. Метрическая книга церквей Муромского уезда за 1891 г. Том 4

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.