Пашнина (Макарова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашнина (Макарова) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

24.02.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895 ст.

Отец: Макаров Алексей Тихонович

Мать: не указана

Русская Теча, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
02.07.1924

Муж: Пашнин Семён Михайлович

Рождение ребёнка
03.04.1925

Дочь: Гараева Клара Семеновна

Отец ребёнка: Пашнин Семён Михайлович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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