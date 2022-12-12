Пашнина (Макарова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.02.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1895 ст.
Отец: Макаров Алексей Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1924
Рождение ребёнка
03.04.1925
Дочь: Гараева Клара Семеновна
Отец ребёнка: Пашнин Семён Михайлович
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно