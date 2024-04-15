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Литвиненко Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
22.12.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Иосиф Петрович Рудоменко
Рождение ребёнка
21.11.1881 ст.

Сын: Литвиненко Михаил Ксенофонтович

Отец ребёнка: Литвиненко Ксенофонт Яковлевич

Кекино, Сумська область
Рождение ребёнка
20.10.1882 ст.

Сын: Литвиненко Яков Ксенофонтович

Отец ребёнка: Литвиненко Ксенофонт Яковлевич

Кекино, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиненко Ксенофонт Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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