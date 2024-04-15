Литвиненко Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
22.12.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Иосиф Петрович Рудоменко
Рождение ребёнка
21.11.1881 ст.
Сын: Литвиненко Михаил Ксенофонтович
Отец ребёнка: Литвиненко Ксенофонт Яковлевич
Рождение ребёнка
20.10.1882 ст.
Сын: Литвиненко Яков Ксенофонтович
Отец ребёнка: Литвиненко Ксенофонт Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно