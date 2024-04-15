Елкин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елкин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1761 г.р.

Мать

Жена

1815 г.р.

Дети

1841 г.р.
1848 г.р.
1850 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Елкин Федор Иванович

Мать: Елкина ?

Рождение ребёнка
1841

Сын: Елкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Елкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Палагея Ивановна

Мать ребёнка: Елкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Елкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Елкина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
?.06.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елкина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елкина Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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