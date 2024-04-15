Елкин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Елкин Федор Иванович
Мать: Елкина ?
Рождение ребёнка
1841
Сын: Елкин Петр Иванович
Мать ребёнка: Елкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Палагея Ивановна
Мать ребёнка: Елкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Елкин Иван Иванович
Мать ребёнка: Елкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
?.06.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елкина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елкина Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно