Ковригина Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1912

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1912

Отец: Ковригин Андрей Прокопьевич

Мать: не указана

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