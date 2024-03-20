Васильева Александровна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Петр Васильевич
Рождение ребёнка
25.03.1935
Дочь: Петрова Раиса Петровна
Отец ребёнка: Василий Петр Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1938
Дочь: Петрова Юля Петровна
Отец ребёнка: Василий Петр Васильевич
Рождение ребёнка
14.11.1946
Дочь: Петрова Нина Петровна
Отец ребёнка: Василий Петр Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1950
Дочь: Филипппова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Василий Петр Васильевич