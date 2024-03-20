Васильева Александровна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Александровна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Петр Васильевич

Рождение ребёнка
25.03.1935

Дочь: Петрова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Василий Петр Васильевич

Рождение ребёнка
07.10.1938

Дочь: Петрова Юля Петровна

Отец ребёнка: Василий Петр Васильевич

Рождение ребёнка
14.11.1946

Дочь: Петрова Нина Петровна

Отец ребёнка: Василий Петр Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1950

Дочь: Филипппова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Василий Петр Васильевич

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