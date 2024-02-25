Бабкин Степан Никанорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабкин Александр Степанович
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Бабкина Раиса Степановна
Мать ребёнка: Екатерина
Смерть
Неизвестно