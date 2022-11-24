Калинин Фрол
Место рожденияг. Симбирск, слобода Королёвка
Дата рожденияС 1844 по 1845
Дата смерти31.05.1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1844 по 1845
Отец: Калинин Андрей
Мать: Калинина Татьяна
г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Глухова Наталья
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
1883
Сын: Калинин Илья
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
18.03.1884
Сын: Калинин Василий
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
18.11.1889
Сын: Калинин Михаил
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
01.08.1893
Дочь: Соболева Евдокия
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Рождение ребёнка
12.07.1902
Сын: Калинин Пётр
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
г. Ульяновск, слобода Канава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Александр
Мать ребёнка: Калинина Прасковья
Работа или профессия
Неизвестно
Бурлак
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калинина Прасковья
Смерть
31.05.1925
г. Симбирск, слобода Королёвка