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Калинин Фрол

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Место рождения

г. Симбирск, слобода Королёвка

Дата рождения

С 1844 по 1845

Дата смерти

31.05.1925

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1844 по 1845

Отец: Калинин Андрей

Мать: Калинина Татьяна

г. Симбирск, слобода Королёвка
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Глухова Наталья

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Рождение ребёнка
1883

Сын: Калинин Илья

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Рождение ребёнка
18.03.1884

Сын: Калинин Василий

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Рождение ребёнка
18.11.1889

Сын: Калинин Михаил

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Рождение ребёнка
01.08.1893

Дочь: Соболева Евдокия

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Рождение ребёнка
12.07.1902

Сын: Калинин Пётр

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

г. Ульяновск, слобода Канава
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Александр

Мать ребёнка: Калинина Прасковья

Работа или профессия
Неизвестно
Бурлак
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Прасковья

Смерть
31.05.1925
г. Симбирск, слобода Королёвка
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