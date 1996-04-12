Елисеева (Долгих) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Долгих) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долгих Николай Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Сергей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Николай

Отец ребёнка: не указан

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