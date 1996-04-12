Елисеева (Долгих) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долгих Николай Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Сергей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Николай
Отец ребёнка: не указан