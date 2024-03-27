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Аиша Фахрутдин Кызы

Место рождения

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.06.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1863

Отец: Фахрутдин

Мать: Севджан Абдулнасир Кызы

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Ахмеджанов Атаулла

Отец ребёнка: Ахмедджан Бин Алим (Мухаммадалим) Бин Тормайи

Бракосочетание
14.10.1881

Муж: Ахмедджан Бин Алим (Мухаммадалим) Бин Тормайи

Рождение ребёнка
07.09.1890

Дочь: (Ахмеджан) Зайтюна

Отец ребёнка: Ахмедджан Бин Алим (Мухаммадалим) Бин Тормайи

Рождение ребёнка
25.11.1891

Сын: Ахметжанов Абдулхай

Отец ребёнка: Ахмедджан Бин Алим (Мухаммадалим) Бин Тормайи

Рождение ребёнка
25.11.1891

Дочь: (Ахметжанова) Рукия

Отец ребёнка: Ахмедджан Бин Алим (Мухаммадалим) Бин Тормайи

Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Уразовка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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