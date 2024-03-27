Аиша Фахрутдин Кызы
Место рождения
Дата рождения02.06.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1863
Отец: Фахрутдин
Мать: Севджан Абдулнасир Кызы
Рождение ребёнка
1880
Сын: Ахмеджанов Атаулла
Отец ребёнка: Ахмедджан Бин Алим (Мухаммадалим) Бин Тормайи
Бракосочетание
14.10.1881
Рождение ребёнка
07.09.1890
Дочь: (Ахмеджан) Зайтюна
Отец ребёнка: Ахмедджан Бин Алим (Мухаммадалим) Бин Тормайи
Рождение ребёнка
25.11.1891
Сын: Ахметжанов Абдулхай
Отец ребёнка: Ахмедджан Бин Алим (Мухаммадалим) Бин Тормайи
Рождение ребёнка
25.11.1891
Дочь: (Ахметжанова) Рукия
Отец ребёнка: Ахмедджан Бин Алим (Мухаммадалим) Бин Тормайи
Смерть
Неизвестно