Заболотский Пётр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бродовская Зоя Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бродовская Зоя Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно
Жена: Бродовская Зоя Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бродовская Зоя Ивановна
Смерть
Неизвестно