Заболотский Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотский Пётр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бродовская Зоя Ивановна

Рождение ребёнка
28.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бродовская Зоя Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: Бродовская Зоя Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бродовская Зоя Ивановна

Смерть
Неизвестно
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