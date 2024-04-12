Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Анастасия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Рождение ребёнка
Около 1807
Бракосочетание
До 1807
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич
Смерть
Неизвестно