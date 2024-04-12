Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/БАРКЭТ Анастасия

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Бракосочетание
До 1807

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Афанасий Саввич

Смерть
Неизвестно
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