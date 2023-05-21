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Чупрова Татьяна Валентиновна
Чупрова Татьяна Валентиновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Стуканов Валентин Иванович
Мать
Стуканова (Потишная) Вера Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Стуканов Валентин Иванович
Мать:
Стуканова Вера Яковлевна
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