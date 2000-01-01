Вотинова (Карпик) Светлана Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотинова (Карпик) Светлана Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1991

Отец: Карпик Игорь

Мать: Карпик Татьяна Александровна

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