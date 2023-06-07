Субботин Самсон Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Самсон Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Субботин Илья Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Субботин Илья Сампсоныч

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Субботин Василий Сампсоныч

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Субботин Николай Сампсоныч

Мать ребёнка: Анастасия Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Калужская губ., Малоярославец
Смерть
После 1858
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