Субботин Самсон Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Субботин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Субботин Василий Сампсоныч
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Субботин Николай Сампсоныч
Мать ребёнка: Анастасия Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Место жительства
Неизвестно
Калужская губ., Малоярославец
Смерть
После 1858