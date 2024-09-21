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Бодунов Кодрат Ларионович

Место рождения

Котловка

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

После 16.10.1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: Бодунов Ларион Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бодунова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодунов Афанасий Кодратович

Мать ребёнка: не указана

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодунов Никифор Кодратович

Мать ребёнка: Бодунова Марфа Никитична

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Бодунов Григорий Кодратович

Мать ребёнка: не указана

Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
После 16.10.1838 ст.
Котловка, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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