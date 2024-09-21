Бодунов Кодрат Ларионович
Место рожденияКотловка
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиПосле 16.10.1838 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: Бодунов Ларион Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бодунова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бодунов Афанасий Кодратович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бодунов Никифор Кодратович
Мать ребёнка: Бодунова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Бодунов Григорий Кодратович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 16.10.1838 ст.