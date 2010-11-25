Кукаева (Цаплинова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукаева (Цаплинова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1907

Дата смерти

13.12.1988

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1907

Отец: Цаплинов Иван

Мать: Цаплинова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
01.05.1929

Сын: Шилкин Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Шилкин Фёдор

Рождение ребёнка
11.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кукаев Григорий Степанович

Смерть
13.12.1988
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