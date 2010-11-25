Кукаева (Цаплинова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1907
Дата смерти13.12.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1907
Отец: Цаплинов Иван
Мать: Цаплинова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.05.1929
Сын: Шилкин Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Шилкин Фёдор
Рождение ребёнка
11.01.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукаев Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кукаев Григорий Степанович
Смерть
13.12.1988