Агапия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Матвей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Христина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евфимия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Михайлов
Смерть
Неизвестно