Агапия Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Михайлов

Рождение ребёнка
1822

Сын: Матвей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Христина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евфимия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Михайлов

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно
Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика

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