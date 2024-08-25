Чуев Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуев Виталий

Место рождения

кр.Ставропольский, пос.Первомайский

Дата рождения

1941

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
16.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна

Смерть
2008

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