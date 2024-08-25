Чуев Виталий
Место рождениякр.Ставропольский, пос.Первомайский
Дата рождения1941
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуева (Никифорова) Любовь Михайловна
Смерть
2008