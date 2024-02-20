Лембик Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛембик Алексей Дмитриевич

Лембик Алексей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Россия Область Войска Донского Хоперский отд. 34 отд ( ныне Волгоградская обл. Калининский р-н ) с.Киево-Головатовское

Дата рождения

16.03.1918

Дата смерти

?.02.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1918

Отец: Лембик Дмитрий Афанасьевич

Мать: Лембик Екатерина Павловна

Россия Область Войска Донского Хоперский отд. 34 отд ( ныне Волгоградская обл. Калининский р-н ) с.Киево-Головатовское
Военная служба
1938
Призван Каменец-Подольским ОВК Каменец-Подольской обл.,УССР
мл.с-т 472 сп 100 сд 1 Укр.фр. ЦАМО РФ шк-51,ящ-13
Военная награда
19.11.1944
Приказ № 26/н издан ВС 472 сп 100 сд 1 Укр.фр. награжден медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-548
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Лембик Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
08.03.1949

Сын: Лембик Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Лембик Татьяна Васильевна

Бракосочетание
1956

Жена: Лембик Татьяна Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Счетовод
Смерть
?.02.1970
Похороны
Неизвестно
село Головатовка, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close