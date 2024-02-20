Лембик Алексей Дмитриевич
Место рожденияРоссия Область Войска Донского Хоперский отд. 34 отд ( ныне Волгоградская обл. Калининский р-н ) с.Киево-Головатовское
Дата рождения16.03.1918
Дата смерти?.02.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1918
Россия Область Войска Донского Хоперский отд. 34 отд ( ныне Волгоградская обл. Калининский р-н ) с.Киево-Головатовское
Военная служба
1938
Призван Каменец-Подольским ОВК Каменец-Подольской обл.,УССР
мл.с-т 472 сп 100 сд 1 Укр.фр. ЦАМО РФ шк-51,ящ-13
Военная награда
19.11.1944
Приказ № 26/н издан ВС 472 сп 100 сд 1 Укр.фр. награжден медалью «За отвагу»
ЦАМО РФ , Ф - 33-690306-548
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Лембик Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
08.03.1949
Мать ребёнка: Лембик Татьяна Васильевна
Бракосочетание
1956
Работа или профессия
Неизвестно
Счетовод
Смерть
?.02.1970
Похороны
Неизвестно
село Головатовка, Россия